الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مراسل «القاهرة الإخبارية»: «مكارثى» يرى أحقيته فى رئاسة البرلمان الأمريكى

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن فشل مجلس النواب الأمريكي للمرة الخامسة في اختيار رئيس له خلفًا لنانسي بيلوسي، بسبب وجود انقسامات حادة بين الجمهوريين حيال الشخص الملائم لتولي المنصب.

مكارثي يرى نفسه زعيمًا وقائدًا

وقال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، في مداخلة عبر "سكايب"، مع "النشرة الإخبارية"، إن كيفن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، يرى نفسه زعيمًا وقائدًا، ويرى أنه أحق أن يكون رئيسًا للبرلمان وهو جمهوري معتدل، وحصل على الأغلبية من الأصوات.

وأضاف، أن "مكارثي"، يتمنى أن يكون رئيسًا للنواب بعدما ظل نائبًا للبرلمان أكثر من 14 عامًا وكل هذا يدفعه للترشح مرة أخرى بعد فشله 5 مرات، مؤكدًا أن هناك سيناريوهات متوقعة له وهو أن يبدأ بعملية إقناع مكثفة للأعضاء العشرين الذين يرفضون ترشيحه، ولكنه يجب أن يقدم الكثير من التنازلات لهم.

أما السيناريو الآخر، فهو أن يخوض مناقشات مع المعتدلين، خارج حدود الحزب أي يتجه للحزب الديمقراطي ويحاول جذبهم للتصويت له.  

القاهرة الإخبارية مكارثي يكون رئيس ا للبرلمان النواب الأمريكي نانسي بيلوسي انقسامات

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