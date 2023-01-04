الاتصالات: «مصر للمعلوماتية» من أوائل الجامعات المتخصصة فى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، فى مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية حيث نظمت أعمال مسابقة هاكاثون التغير المناخى بالشرق الأوسط وإفريقيا بهدف ابتكار حلول تقنية وإنتاج نماذج أولية لأفكار خلاقة للحد من مخاطر التغير المناخى وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بمشاركة 1500 طالب يمثلون 50 جامعة مصرية وعربية وإفريقية من 33 دولة.

كما حققت جامعة مصر للمعلوماتية إنجازات علمية غير مسبوقة من خلال النشر العلمى المتميز لأعضاء هيئة التدريس وبعد استحواذ طلابها على المراكز الأولى فى المسابقات التى شاركوا بها، وفى الأنشطة الرياضية حصدت الفرق الرياضية للجامعة العديد من الجوائز والمراكز الأولى فى المسابقات المحلية والعالمية ومن أبرزها حصول الطالب محمد الجندى على فضية بطولة العام للكبار، وفضية بطولة العالم للناشئين فى الخماسى الحديث، وجائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2022 من الاتحاد الدولى للخماسى الحديث.

وقدمت الجامعة 21 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة لهذا العام، إضافة إلى المنح المتدرجة بدعم من شركات القطاع والبنوك، للدراسة فى كلياتها الـ4 (علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، إذ تقدم الجامعة 16 برنامجًا أكاديميًا يتضمن علوم المستقبل بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها فى مصر.

عقدت الجامعة مذكرة تفاهم مع شركة "تيراداتا مصر" للتعاون فى إعداد وتطوير منهج تدريبى متكامل لطلابها فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، مع التركيز على الخبرة العملية والصناعية واتفاقية أخرى مع شركة مايكروسوفت تشمل منح للمتفوقين وتجهيز فصول ذكية للطلاب. كما استقبلت الجامعة العديد من الوزراء والسفراء والبعثات الدبلوماسية للدول الإفريقية والعربية لتعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات.

البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من جامعة مصر للمعلوماتية من خلال التوسع فى الإنشاءات الخاصة بالمبانى الخمس الجديدة التى سوف تتسلمها فى 2024.

قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتدريب 70 ألف متدرب من خلال المبادرات والبرامج التى تدعمها أو تنفذها ومن أبرزها مبادرة مستقبلنا.. رقمى؛ فيما ساهمت فى خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل جديدة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

بلغ عدد المتدربين من خريجى المبادرات والبرامج المختلفة لمعهد تكنولوجيا المعلومات نحو 12738 متدربًا خلال عام 2022 شملت برامج التدريب الاحترافى والتدريب المكثف، والتدريب الصيفى، وسفراء التكنولوجيا، إضافة الى تخصصات المادة الاختيارية بالمنهج الجامعى لعدد من الكليات والأكاديميات.