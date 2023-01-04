قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بمعدل نمو 16.7%.. و5 % نسبة مساهمته فى الناتج المحلى

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الإنجازات خلال عام 2022 على كافة الأصعدة، فقد أثمرث الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد أصبح القطاع الأعلى نموا بمعدل نمو 16.7%، فضلا عن 5 % نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار والقطاع يحقق ناتج محلى بقيمة 150 مليار جنيه، علاوة على افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية فى 8 محافظات لتهيئة البيئة الداعمة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وأكثر من 600 مليون دولار استثمارات فى الشركات التكنولوجية الناشئة بنمو يتخطى 22%.

فى يوليو 2022 افتتح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عددًا من مشروعات مصر الرقمية، وهى محطات إنزال الكابلات البحرية فى كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلاً عن افتتاح مركز بياناتتجارى دولى، ومدارسWE للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، ومتحف البريد المصرى بعد تطويره.

كما أطلق الرئيس منصة مصر الرقمية التى تضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية فى مختلف القطاعات.

كما نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته للعام الرابع على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموا.

كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرية فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.