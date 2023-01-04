الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بمعدل نمو 16.7%.. و5 % نسبة مساهمته فى الناتج المحلى

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الإنجازات خلال عام 2022 على كافة الأصعدة، فقد أثمرث الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد أصبح القطاع الأعلى نموا بمعدل نمو 16.7%، فضلا عن 5 % نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار والقطاع يحقق ناتج محلى بقيمة 150 مليار جنيه، علاوة على افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية فى 8 محافظات لتهيئة البيئة الداعمة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وأكثر من 600 مليون دولار استثمارات فى الشركات التكنولوجية الناشئة بنمو يتخطى 22%.

فى يوليو 2022 افتتح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عددًا من مشروعات مصر الرقمية، وهى محطات إنزال الكابلات البحرية فى كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلاً عن افتتاح مركز بياناتتجارى دولى، ومدارسWE للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، ومتحف البريد المصرى بعد تطويره.

كما أطلق الرئيس منصة مصر الرقمية التى تضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية فى مختلف القطاعات.

كما نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته للعام الرابع على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموا.

كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرية فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي الاستثمارات الأجنبية القدرات الرقمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

أول صور المتهم بطعن فتاة بجوار كلية الآداب بالمنصورة

أسعار الذهب الآن في مصر بسوق الصاغة.. عيار 18 يسجل 1427 جنيهًا

أول مشروع قانون لصندوق دعم الأسرة المصرية: 100 جنيه عن كل زواج

استمرار السحب المنخفضة والأمطار المتفاوتة.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابي يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيوني.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبد العزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى