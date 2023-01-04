الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبى

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق إنبي غدًا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، لشرح بعض الأمور الفنية استعدادًا لمباراة إنبي.

واجتمع المدير الفني مع أعضاء الجهاز الفني في حضور الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية للفريق للفترة المقبلة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق، واختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى مخلوف وعمر كامل في فقرات بدنية وفنية منفردة على هامش المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الخامسة مساء غد الخميس على ملعب المقاولون العرب.