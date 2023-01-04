الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميليك يقود هجوم يوفنتوس لمباراة كريمونيسي بالدوري الإيطالي

أركاديوش ميليك
أركاديوش ميليك

كشف ماسمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق كريمونيسي، ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الإيطالي.

ويغيب عن يوفنتوس في مباراة الليلة كلًا من: "ليوناردو بونوتشي، خوان كوادرادو، كاجو خورخي، بول بوجبا، دوسان فلاهوفيتش، داوودا بيترز.

وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزيني.

خط الدفاع: دانيلو، فيديريكو جاتي، جيلسون بريمير.
وسط الملعب:فابيو ميريتي، أليساندرو لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي، وستون ماكين.

الهجوم: كوستيتش، ماتياس سولي، أركاديوش ميليك.

ويجلس على دكة بدلاء يوفنتوس في مباراة اليوم كلًا من: "ماتيا بيرين، كارلو بينسوليو، أدريان رابيو، دانيلي روجاني، ليوناردو باريديس، مويس كين، فريدريكو كييزا، بارينكيا، باربيري، أليكس ساندرو، أيلينج.

ويسعى يوفنتوس لمواصلة الانتصارات من أجل الاستمرار في التقدم بجدول ترتيب الكالتشيو، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، بينما يأمل فريق كريمونيسي في تحقيق المفاجأة وخطف انتصار يساعدهم على البدء في رحلة الهروب من مراكز الهبوط للدرجة الأولى.

كما يأمل يوفنتوس في تحقيق الفوز من أجل استعادة المركز الثالث على حساب فريق لاتسيو، والبدء في تقليص الفارق مع فريق ميلان، صاحب المركز الثاني في الترتيب.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن لاتسيو، صاحب المركز الثالث، فيما يحتل فريق كريمونيسي المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط فقط.

ويأمل كريمونيسي في تحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم في البطولة من أجل إحياء آماله في البقاء في الكالتشيو للموسم المقبل، إذ أنه لم يحقق الفوز في أي مباراة من الـ15 جولة التي خاضها حتى الآن بالبطولة، تعادل في 7 وخسر 8 مباريات حتى الآن.

ماسمليانو أليجري يوفنتوس كريمونيسي الدورى الايطالى ميليك تشكيل يوفنتوس

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وائل لطفي

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