رفع 100 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة مكثفة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها وتمكنت من رفع 100 طن مخلفات ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا إن أقسام البيئة بأحياء شمال وغرب المدينة والوحدة المحلية بقرية دمشير كثفت من حملات وأعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وقامت برفع ١٠٠ طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وتم نقلها إلى المقلب العمومى بالظهير الصحراوي وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة للحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

وأضاف أن قسم الإنارة بالوحدة المحلية بقرية نزلة حسين واصل أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بعمل الصيانة اللازمة لكشافات الإنارة على الطريق العام من قرية الدوادية حتى قرية نزلة عبيد لتسهيل حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على سلامتهم والحد من وقوع الحوادث المرورية ليلا.

وأكد أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف حملات وأعمال النظافة والإنارة بمختلف شوارع المدينة ومداخل وشوارع القرى التابعة لها لرفع كفاءة المنظومتين وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملاتها في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل علي مدار الـ 24 ساعة وتقوم بنقل المخلفات والقمامة أول بأول للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي وذلك بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة لها، مشيرا إلى استمرار هذه الحملات بصفة يومية.

حملات نظافة

حملات نظافة

حملات نظافة

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