«المصري للتأمين» يعقد ندوة عن أخطار الزلازل بالتعاون مع معهد البحوث الفلكية

عقد الاتحاد المصري للتأمين، الثلاثاء، ندوة تعريفية تحت عنوان "أخطار الزلازل" وذلك في إطار التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وتأتى هذه الندوة في ضوء خطة المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات للاتحاد المصري للتأمين لعقد عدد من ورش العمل المتخصصة بهدف الارتقاء بصناعة التأمين وتعكس اهتمام الاتحاد المصري للتأمين، بترسيخ مفهوم الدراسة العلمية لتقييم للأخطار.

وافتتح الندوة محمد مهران رئيس المجلس التنفيذي ممتلكات ومسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين، حيثُ أكد في الكلمة التي ألقاها على أهمية تأمين الزلازل وزيادة الوعى لدى مكتتبى التأمين بأخطار الزلازل وظاهرة تسونامي وخاصة النواحي الفنية و الجيولوجية ومعرفة أحدث الأساليب والتطورات لمواجهة هذه الظاهرة ، كما قام بالمحاضرة في الندوة الدكتور محمود صلاح الحديدي أستاذ باحث مساعد بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والدكتور عاصم مصطفى طه دكتور باحث بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفى بداية الندوة تم عرض نبذة عن أهمية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي يعد من أقدم المعاهد المتخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتوالت بعد ذلك فعاليات الندوة من خلال مناقشة المحاور التالية: -

استعراض لمفهوم الزلازل وطبيعة تكوين القشرة الأرضية واختلاف التربة من منطقة إلى أخرى.

كيف يتم رصد وتسجيل حركة الزلازل والمقاييس المختلفة للزلازل.

إلقاء الضوء على تطبيقات هندسة الزلازل وخاصة التصميم الزلزالي للمنشآت والمباني.

مدى تأثير الموجات الزلزالية على المباني.

أكواد المباني وعلاقاتها بالزلازل والمباني ذات الطبيعة الخاصة.

استعراض لخريطة مصر الزلزالية واهم المناطق المعرضة للخطر.

عرض مجموعة من نماذج للزلازل التي وقعت على مستوى العالم والخسائر الناجمة عنها وكيف يتم التعامل مع مثل هذه الأخطار.

معايير تخفيض المخاطر الناتجة عن وقوع الزلازل من خلال التعرف على طبيعة التربة وتصميم المباني.

التعريف بخطر التسونامي والمخاطر الناتجة عنه في تأمينات الممتلكات والتأمين البحري.

وتضمنت الندوة عرض العديد من الصور الايضاحية وافلام الفيديو للتعريف بأخطار الزلازل والتسونامي وعرض لعديد من الدراسات التي أجريت في هذا الصدد في مصر وعدة دول.

وقد شارك في هذه الندوة لفيف من قيادات شركات التأمين المصرية والمتخصصين بإدارات الحريق وإعادة التأمين بشركات التأمين، فضلاً عن أعضاء اللجنة العامة لتأمين الممتلكات.