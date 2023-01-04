حسام حسن يعود لسموحة وخالد عبد الفتاح يقترب من الأهلي

أعلن حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودته لفريق سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم حسام حسن لصفوف النادي الأهلي قادمًا من فريق سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 في عقد ممتد إلى 5 سنوات مقبلة.

ونشر حسام صورة له بقميص سموحة، عبر حسابه على منصة تبادل الصور والتواصل الاجتماعي “انستجرام”، وعلق: “العودة”.

وكشف مصدر داخل الأهلي لـ«الدستور» في وقت سابق أن إدارة الأهلي طلبت خالد عبدالفتاح، الظهير الأيمن للفريق السكندري، لتعويض غياب أكرم توفيق لاعب الأهلي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسافر إلى النمسا لإجراء العملية الجراحية.

كما أكد أن إدارة نادي سموحة طلبت ضم حسام حسن وزياد طارق، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قابل مبلغ مالي يقدر بـ4 ملايين جنيه، مع احتمالية بقاء زياد طارق لمدة موسم آخر في حالة عدم طلب الأهلي رجوعه بنهاية الموسم.

كما اتفقت إدارتي الناديين على قيمة الصفقة المدفوعة نقدًا بجانب إعارة اللاعبين.

الأهلى عن ضم عبدالرحمن جبنة: خارج حسابات كولر

وترددت أنباء في الساعات الماضية عن توقيع عبدالرحمن جبنة لاعب المقاولون العرب لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم وسط الملعب بناءً على توصية السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وكشف مصدر مسئول عن أن الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي لضم لاعب خط وسط نادي المقاولون العرب سواء على سبيل الشراء أو الإعارة.

وأضاف المصدر أن كولر وضع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري على رأس أولوياته لتدعيم وسط الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وأشار المصدر إلى أن عبدالرحمن جبنة لاعب نادي المقاولون العرب ليس في حسابات نادي الأهلي خلال انتقالات يناير الحالية في ظل وجود السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا.