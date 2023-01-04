الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شمعة ومعلقة .. كواليس تعذيب طفلة على يد «مرات الأب» بالتبين

جريدة الدستور

تواصل نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع عامل وزوجته بتهمة تعذيب طفلته داخل شقته فى منطقة التبين.

وتبين تعدى المتهم والد الطفلة عليها وتعذيبها بمساعدة زوجته بواسطة شمعة وخرطوم، وكيها في أماكن متفرقة من جسدها باستخدام ملعقة ساخنة.

وقال الجيران إن الأب وزوجته، دائمين تعذيب الطفلة وذلك بعد انفصال والدتها عن والدها وتركها معه، وأنهم كل يوم يسمعون صراخها وبكائها، وأن يوم الواقعة سمعوا بكاء شديد وأسرعوا لطرق الباب وعندما دخلوا شاهدوا الطفلة فى حالة اعياء شديد وبعض الحروق فى الرجل واليد بسبب اطفاء السجائر، وقاموا بانقاذها وعلى الفور ابلغوا الشرطة.

ورد بلاغ لقسم شرطة التبين، من الأهالي، مفاده تعذيب طفلة عمرها 7 سنوات، علي يد زوجة ابيها بمساعدته، وقيامهم بحرقها واطفاء السجائر في جسدها.

بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وعثر علي الطفلة الضحية وفي جسدها آثار تعذيب، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

نيابة 15 مايو والتبين الجزئية تعذيب عامل التحقيق منطقة التبين

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