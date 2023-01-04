الإعدام لـ3 متهمين بقتل شاب فى الإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، الأربعاء، بإعدام 3 متهمين قتلوا شابا في أثناء خروجه من صلاة الجمعة بقرية السجاعي بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من القبض على عدد من المتهمين لارتكابهم واقعة قتل شاب أمام منزله بدائرة مركز ومدينة أبوصوير بقرية السجاعي، والشروع في قتل شقيقه بسلاح ناري بعد أن وقعت مشاجرة بين أفراد أسرة شقيقه خلال خروجهم من صلاة الجمعة، استخدم فيها الطرف الثاني المتهم الأسلحة النارية، بعد أن بيت النية للمشاجرة وجهزوا الأسلحة الآلية، بسبب الاختلاف على إقامة طريق في أرض مخصصة للمجني عليهما لرفضهما سير السيارات من الأرض الخاصة بهما، للوصول لمنزل المتهمين، رغم أن لهم طريقا آخر خاصا بهم.

وقام المتهمون بقطع الطريق بقش الأرز وبعض بقايا الأشجار، لمنع مرور الغرباء من طريقهم، وهو ما أغضب جيرانهم، وعلى إثره تشاجروا معهم، وأطلق المتهمون وابلا من الرصاص، مما أسفر عن مصرع ماهر إبراهيم أبو تارى، 41 عامًا، بطلق ناري فى البطن، والشروع في قتل شقيق الضحية بعدما أصيب بعدة طلقات خرطوش، كما أصيب والدهم ونقل إلى العناية المركزة.