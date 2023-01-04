الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تناقش مع قيادات «المصرى الديمقراطى» قضايا الحوار الوطنى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقيادات حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.

وكانت عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون سياسي، بعنوان “التعليم الأساسي وكادر المعلم.. نظرة على أوضاع التربية في مصر”، ناقش عدد من المحاور أبرزها كادر المعلم ومشكلات التعليم، والمناهج التي يتم تدريسها للاطفال والربط بين التعليم ومستوي الحياة الجيدة.

وأدار الحوار ادا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور أشرف محرم، الخبير التربوي، والنائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وملك حاتم طالبة الثانوية العامة وصانعة محتوى.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب المصري الديمقراطي الأحزاب السياسية مبادرة الحوار الوطنى الملفات المطروحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

أسعار الذهب الآن في مصر بسوق الصاغة.. عيار 18 يسجل 1427 جنيهًا

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

بنك مصر يصدر شهادة بعائد 25% لمدة عام

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

توريد 62 ألف طن أرز إلى 58 موقعًا تجميعيًا بالشرقية

وزير التعليم: لدينا 101691 طالبًا مدمجًا فى المدارس الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى