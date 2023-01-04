«التنسيقية» تناقش مع قيادات «المصرى الديمقراطى» قضايا الحوار الوطنى

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقيادات حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.

وكانت عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون سياسي، بعنوان “التعليم الأساسي وكادر المعلم.. نظرة على أوضاع التربية في مصر”، ناقش عدد من المحاور أبرزها كادر المعلم ومشكلات التعليم، والمناهج التي يتم تدريسها للاطفال والربط بين التعليم ومستوي الحياة الجيدة.

وأدار الحوار ادا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور أشرف محرم، الخبير التربوي، والنائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وملك حاتم طالبة الثانوية العامة وصانعة محتوى.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.