الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يستقبل 96 مواطنًا لبحث شكواهم ويوجه بسرعة فحصها

محافظ قنا
محافظ قنا

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، استقبال المواطنين بمكتبهما؛ لبحث شكواهم والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حرصًا من محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وسعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

واستقبل محافظ قنا، ونائب المحافظ اليوم الأربعاء، 96 مواطنًا، واستمعوا إلى شكوى كل مواطن على حدة، حفاظًا على خصوصية الشكوى، وأكدوا لهم أنه سيتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وسيتم إرسالها فورًا لجهات الاختصاص المختلفة؛ للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ووجّه محافظ قنا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش «تكافل وكرامة» التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارًا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقتٍ قياسي، وهو ما سهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

استقبال المواطنين الاختصاص الإجتماع التنسيق مع الجهات المعنية التضامن الاجتماعي التواصل المباشر الجهات الحكومية

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وائل لطفي

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