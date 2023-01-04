الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تنفيذ 4119 مشروعًا ضمن برنامج التنمية في الصعيد (فيديو)

الصعيد
الصعيد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن برنامج تنمية الصعيد.

برنامج تنمية الصعيد

- تنفيذ 4119 مشروعًا ببرنامج التنمية.

- إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق.

- إنفاق 32 مليار جنيه في تطوير منظومة السكة الحديد.

- تنفيذ 365 كوبري ونفقًا.

- تنفيذ 121 مشروعًا لمياه الشرب.

- تنفيذ 14 مدينة جديدة و155 ألف وحدة سكنية.

- تنفيذ 224 مشروعًا لخدمات الصرف الصحي.

- إضافة 8.8 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

- تنفيذ مشروع بنبان في محافظة أسوان.

- توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 1.1 مليون وحدة سكنية.

- تنفيذ مشروعات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع.

- تنفيذ 97 مشروعًا لتطوير مكاتب البريد.

- تنفيذ 40 مشروعًا لتطوير ورقمنة الشهر العقاري.

- تنفيذ 89 مشروعًا لتطوير ورقمنة المحاكم والنيابات.

- طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات.

- تنفيذ 10 مجمعات صناعية بإجمالي 2628 وحدة صناعية.

- توفير 26 ألف فرصة عمل.

- إنهاء جميع المناطق غير الآمنة.

تنفيذ 4119 مشروعا تفاصيل برنامج تنمية تنمية محافظات الصعيد محافظات الصعيد برنامج تنمية

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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