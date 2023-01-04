تنفيذ 4119 مشروعًا ضمن برنامج التنمية في الصعيد (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن برنامج تنمية الصعيد.
برنامج تنمية الصعيد
- تنفيذ 4119 مشروعًا ببرنامج التنمية.
- إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق.
- إنفاق 32 مليار جنيه في تطوير منظومة السكة الحديد.
- تنفيذ 365 كوبري ونفقًا.
- تنفيذ 121 مشروعًا لمياه الشرب.
- تنفيذ 14 مدينة جديدة و155 ألف وحدة سكنية.
- تنفيذ 224 مشروعًا لخدمات الصرف الصحي.
- إضافة 8.8 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية.
- تنفيذ مشروع بنبان في محافظة أسوان.
- توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
- تنفيذ مشروعات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع.
- تنفيذ 97 مشروعًا لتطوير مكاتب البريد.
- تنفيذ 40 مشروعًا لتطوير ورقمنة الشهر العقاري.
- تنفيذ 89 مشروعًا لتطوير ورقمنة المحاكم والنيابات.
- طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات.
- تنفيذ 10 مجمعات صناعية بإجمالي 2628 وحدة صناعية.
- توفير 26 ألف فرصة عمل.
- إنهاء جميع المناطق غير الآمنة.