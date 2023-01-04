تنفيذ 4119 مشروعًا ضمن برنامج التنمية في الصعيد (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن برنامج تنمية الصعيد.

برنامج تنمية الصعيد

- تنفيذ 4119 مشروعًا ببرنامج التنمية.

- إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق.

- إنفاق 32 مليار جنيه في تطوير منظومة السكة الحديد.

- تنفيذ 365 كوبري ونفقًا.

- تنفيذ 121 مشروعًا لمياه الشرب.

- تنفيذ 14 مدينة جديدة و155 ألف وحدة سكنية.

- تنفيذ 224 مشروعًا لخدمات الصرف الصحي.

- إضافة 8.8 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

- تنفيذ مشروع بنبان في محافظة أسوان.

- توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 1.1 مليون وحدة سكنية.

- تنفيذ مشروعات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع.

- تنفيذ 97 مشروعًا لتطوير مكاتب البريد.

- تنفيذ 40 مشروعًا لتطوير ورقمنة الشهر العقاري.

- تنفيذ 89 مشروعًا لتطوير ورقمنة المحاكم والنيابات.

- طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات.

- تنفيذ 10 مجمعات صناعية بإجمالي 2628 وحدة صناعية.

- توفير 26 ألف فرصة عمل.

- إنهاء جميع المناطق غير الآمنة.