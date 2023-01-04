مسجل خطر وراء كسر الأبواب للسرقة في البساتين
تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر؛ لاتهامه بسرقة المساكن بأسلوب كسر الأبواب، في منطقة البساتين.
وتبين ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة القسم، وبحوزته 2 شاشة تلفزيون.
بمواجهته إعترف بقيامه بسرقتهما من داخل شقتين كائنتين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط 3 شاشات تلفزيون أخرى اعترف بسرقتهم من داخل 3 شقق بذات العقار وبذات الأسلوب المشار إليه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.