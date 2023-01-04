الصحة: لم نرصد أى حالات بمتحور كورونا الجديد والوضع الصحى مستقر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهم الخطوات لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، لافتة إلى أن الوضع الصحي مستقر ولم يتم رصد حالات مصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة التماس الرعاية الصحية مبكرًا فى حال الإصابة بالحمى أو السعال أو صعوبة في التنفس، بالإضافة إلى أهمية تغطية الفم بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال.

ونصحت بتجنب لمس العينين والأنف والفم، وغسل اليدين بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة، وتلقي اللقاح والجرعة التنشيطية.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الحالات التي يتم متابعتها بشكل منزلي لم يتم رصد حالات تحتاج إلى العناية المركزة أو حدوث حالات وفاة، مشيرًا إلى أن المتحور المتواجد في بعض الدول يتميز بسرعة الانتشار، ولكنه بسيط ولا يوجد له آثار تسبب القلق فهو متحور فرعي.

وأضاف أن أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا عبارة عن رشح وارتفاع درجة الحرارة، وكحة وتكسير في العظام، وتنتهي من 4 إلى 5 أيام ولا تسبب دخول المستشفى، ولا تتسبب في حدوث حالات وفيات.

وكان الدكتور وجدى أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قد أكد أن متحور فيروس كورونا المنتشر فى الصين خلال الفترة الأخيرة ليس بجديد، حيث إن متحور "B.F" هو إحدى السلالات الفرعية من متحور"أوميكرون"، لافتًا إلى أنه لا يوجد أى متحور يطلق عليه "يوم القيامة" ولم تعتمد منظمة الصحة العالمية أى متحورات جديدة بعد أوميكرون وكل السلالات التى ظهرت مؤخرًا يتم تسميتها بمصطلحات علمية.

وحول خطورة السلالة الجديدة، أكد لـ"الدستور" أن السلالة سريعة الانتشار، وتتراوح أعراضها ما بين بسيطة إلى متوسطة، لافتًا إلى نسب الوفاة بالسلالة الجديدة عالميًا ضئيلة جدًا نظرًا لأن أعراضه ليست بالخطيرة، ولم يتم تسجيل أى حالات إصابة بالسلالة الجديدة فى مصر.

وحول احتمالية دخوله مصر، أكد مدير إدارة الأمراض الصدرية أن مصر ليست بعيدة عن العالم، واحتمال انتشار أي فيروس أو عدوى قائمة ومحتملة، وهنا يأتي دور القطاع الوقائي لاكتشاف السلالات والمتحورات والأمراض الوبائية من خلال منظومة الترصد الوبائي.