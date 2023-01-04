رئيس جامعة سوهاج: المستشفى الجامعي الجديد هدية الرئيس لأبناء للمحافظة

عانت محافظة سوهاج كثيرا من التهميش في القطاع الطبي على مدار سنوات عديدة إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، ليعلن عن بدايه عصر جديد في شتى المجالات، وكانت البداية في إنشاء أكبر مستشفى جامعي في الصعيد.

ويقول الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن مستشفى سوهاج الجامعي يعد بمثابة هدية الرئيس لأهالي الصعيد والتي تم الانتهاء منها بتكلفة بلغت مليار و178 مليون جنيه، وتضم 47 سرير عناية مركزة و12غرفة عمليات، بالإضافة إلى العديد من الاقسام والتخصصات والمشروعات.

وأضاف عبدالخالق، أن ذلك يعد طفرة جديدة في القطاع الطبي والمشروعات القومية في مجال القطاع الطبي ويقام على مساحة 24 ألف متر مربع مقسمة إلى 3 مباني، المبنى الأول يضم قسم الاستقبال والعيادات الخارجية، والثاني المبنى التعليمي وكلية الطب البشري، والثالث مبنى الخدمات ويشمل كل الخدمات التي تقدمها المستشفى.

يضم المستشفى 286 سريرا، من بينها قسم خاص بالعيادات الخارجية، و12 غرفة عمليات جراحية كبرى وصغرى، و47 وحدة عناية مركزة، ووحدات غسيل كلوي للأطفال والكبار، وتم الانتهاء من مرحلة الإنشاء الهندسي بتكلفة 858 مليون جنيه، وتم تسليمها للجامعة وتم إجراء الفرش والأثاث والأجهزة والمعدات بتكلفة 320 مليون جنيه.

المستشفى يضم كافة الأقسام الموجودة بالمستشفيات الجامعية الأخرى خارج حدود المحافظة، وسيحدث طفرة كبيرة في تحسين وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي محافظة سوهاج وكل محافظات الصعيد المجاورة.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن وزارة المالية رصدت أيضاً ما يزيد عن ١٤٣ مليون جنيه لشراء السلع والخدمات وتشمل الادوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات والأغذية والمواد الخام والمحروقات والصيانة والترميمات ووسائل النقل وباقى بنود الباب الثانى من الميزانية مقابل ١٢٥ مليون جنيه خلال العام الماضى بزيادة نسبتها ١٤٪.

وأشار عبد الخالق إلى أن الدولة المصرية تقدم دعماً غير محدود للإرتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظات جنوب مصر، لافتاً إلى أن قطاع الصحة شهد تطوراً ملموساً خلال السنوات الثمانية الأخيرة، من أجل تقديم خدمات علاجية عالية المستوي لجميع المواطنين.

وفي السياق، تتزين محافظة سوهاج قبيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة، حيث من المتوقع افتتاح عدة مشروعات أهمها قرية "أم دومة النموذجية" التي تم إدراجها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم إنشاء 18 مشروعًا خدميًا بها، وبلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ المشروعات بالقرية حوالي 100%.

ومن المتوقع أيضا افتتاح مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة والتي تم الانتهاء منها وفرشها بتكلفة بلغت مليار و178 مليون جنيه، وتضم 47 سرير عناية مركزة و12غرفة عمليات، بالإضافة إلى العديد من الأقسام والتخصصات والتي تعد إضافة قوية للمشروعات القومية في مجال القطاع الطبي.

يتوقع أيضا افتتاح محطة معالجة مياه سوهاج الجديدة والتي تعد من أكبر المحطات بالمحافظة.