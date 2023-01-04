الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قوافل علاجية مجانية في دمياط.. إليك الأماكن والتواريخ

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن بدء عمل القوافل الطبية العلاجية للعام الجديد بشهر يناير الجاري، والتى تستهدف 6 قرى بعدة مراكز بدمياط، وذلك تيسيرا على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات، وذلك وفق فعاليات مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

وتتضمن تلك القوافل عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية.

وتتضمن خريطة بالأماكن التى سيتم تنفيذ الحملات بها داخل محافظة دمياط خلال يناير الجارى والتى جاءت على النحو التالى: مركز الزرقا في الفترة من 4 - 5 يناير بقرية السلام، مركز كفر البطيخ في الفترة من 11 - 12 يناير عزبة ابو حماد، مركز كفر سعد في الفترة من 13 - 14 يناير قرية أبو سعادة الكبري، مركز الزرقا فى الفترة 18 - 19 يناير الكاشف الجديد، مركز فارسكور فى الفترة 25 - 26 يناير قرية كرم ورزوق، مركز الزرقا فى الفترة من 27 - 28 يناير قرية كفر تقى.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن قوافل مبادرة رئيس الجمهورية أسهمت بشكل كبير في تطوير الخدمات الطبية بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، موضحا أن هناك خطة يتم وضعها بشكل دوري لضمان تغطية المحافظة بالكامل، مؤكدا أن القطاع الطبي بالمحافظة يشهد تطورا كبيرا خاصة عقب البدء في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى اقتربت على الانتهاء واقتراب بعضها من دخول الخدمة قريبا.

مديرية الصحة بدمياط القوافل الطبية العلاجية المستشفيات حياة كريمه تطوير الريف المصري التخصصات التخصصات الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

التموين: افتتاح معارض «أهلا رمضان» في 5 محافظات بتخفيضات تصل إلى 30%

منصة WATCH IT تطلق «الباب الأخضر» عن رائعة أسامة أنور عكاشة

أول 3 محاضر في 2023.. إحباط تهريب طلقات نارية ومخدرات بمطار القاهرة

المؤشر نيكي يقتفي أثر وول ستريت هبوطا ويغلق عند أدنى مستوى في 10 أشهر

روسيا: أي محاولة للتأثير على علاقة موسكو بالشرق الأوسط «فاشلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام