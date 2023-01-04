الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«اعرف بلدك» ندوة بـ«شباب ورياضة الإسكندرية» لرفع الوعي السياحي والأثري

ندوة اعرف بلدك بشباب
ندوة اعرف بلدك بشباب ورياضة الإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة  ممثلة  في «إدارة إعداد القادة» ندوة بعنوان «اعرف بلدك» بمركز شباب سموحة في إطار خطة مبادرات الإدارة تحت شعار «إسكندرية بتبدع»،  وبحضور عدد من العاملين وأعضاء مراكز الشباب.

نفذت الندوة بهدف رفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع لتعريفهم بتراثهم الحضاري وبالمواقع السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية خاصة الإسكندرية التي تعد عالم تختلط فيه الثقافات المختلفة والفضل في ذلك يعود للتنوع المذهل الذي توفره من خلال المعالم السياحية والحدائق البديعة والأماكن الترفيهية المتنوعة والشواطئ الخلّابة، جنباً إلى جنب مع الأسواق التقليدية المميزة.

وأوضحت سما محفوظ - مدرب معتمد بالوزارة، أن الإسكندرية تحتضن أكثر من 80 مكانا أثريا من أشهرها حصن قايتباي، وعمود السواري، مكتبة الاسكندرية و المسرح الرومانى، كما تم شرح بعض المفاهيم  مثل الحصن والقلعة والفرق بينهما، وكذلك بعض العادات التي يرجع اصلها للعهد الفرعوني و الروماني.

تم في نهاية الندوة توضيح أهمية دور مراكز الشباب في تنشيط السياحة الداخلية من خلال عمل رحلات مستمرة بزيارة الأماكن الأثرية لرفع وعي وانتماء الشباب والطلائع تجاه الوطن.

ندوة اعرف بلدك بشباب ورياضة الإسكندرية
ندوة اعرف بلدك بشباب ورياضة الإسكندرية
ندوة اعرف بلدك بشباب ورياضة الإسكندرية
ندوة اعرف بلدك بشباب ورياضة الإسكندرية
ندوة اعرف بلدك بشباب ورياضة الإسكندرية
ندوة اعرف بلدك بشباب ورياضة الإسكندرية
مديرية الشباب والرياضة الإسكندرية إدارة إعداد القادة اعرف بلدك الوعي السياحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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