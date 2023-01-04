الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

بعد احتفال جوجل به.. ما حقيقة وضع إحسان عبدالقدوس داخل ملجأ للأيتام؟

إحسان عبدالقدوس
إحسان عبدالقدوس

أحيى اليوم محرك البحث الشهير «جوجل» ذكرى الكاتب والروائي الكبير إحسان عبد القدوس، في شهر ميلاده حيث ولد في ١يناير ١٩١٩.

ترجمة رواية لا أنام

وتزامن احتفال جوجل بالكاتب والصحفي والروائي إحسان عبد القدوس، بمناسبة مرور عام على ذكرى ترجمة روايته "لا أنام" إلى الإنجليزية، بعدما كتبها في خمسينيات القرن الماضي.


وقامت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بإصدار الترجمة الإنجليزية الأولى لرواية "لا أنام" للكاتب المصري القدير إحسان عبد القدوس، والتي ترجمها جوناثان سمولين ضمن سلسلة مطبوعات "هوبو" الصادرة عن دار نشر الجامعة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترجمة إحدى روايات الكاتب إحسان عبد القدوس للغة الإنجليزية.

مولد إحسان عبد القدوس

ولد إحسان عبد القدوس في الأول من يناير عام 1919 في القاهرة لعائلة ثرية، وجده لأبيه الشيخ أحمد رضوان، باحث الأزهر وكاتب المحاكم الشرعية، وكانت والدته فنانة وصحافية، وصاحبة مجلة روز اليوسف روز اليوسف ووالده الممثل محمد عبد القدوس.

ومن خلال فيديو نادر للروائي إحسان عبدالقدوس، ببرنامج مع المحاور الراحل مفيد فوزي، كشف حقيقة وضعه في ملجأ للأيتام عقب ولادته، مؤكدا أن انفصال والديه عن بعضهما في ذلك الحين كان سببا حيث كانت والدته لا تزال فقيرة، وكانت لا تستطيع إيجاد والده من كثرة تنقله وسفره، فكان من ضمن الحلول حينها أن تضعه في ملجأ للأيتام، ولكن لم يحدث ذلك لقدوم والده من السفر، وتسلمه إياه، لافتا إلى أن عمته هي من قامت بإرضاعه ورعايته حتى اشتد عوده وصار شابا ذات الـ ١٨ عاما.


محطات في حياة إحسان عبدالقدوس

ودرس إحسان عبدالقدوس، فى مدارس القاهرة، وتخرج فى كلية الحقوق عام 1942، تولى رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف، وكان عمره وقتها 26 عاما، وهى المجلة التى أسستها والدته، ثم تولى بعدها رئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم.

كتابات إحسان عبد القدوس 

كتب إحسان عبد القدوس أكثر من 600 رواية وقصة، قدمت السينما المصرية عددا كبيرا منها حيث تحولت 49 رواية إلى أفلام، و5 روايات إلى نصوص مسرحية، و9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، و10 روايات أخرى تحولت إلى مسلسلات تلفزيونية، إضافة إلى أن 65 من رواياته ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية.

احتفال جوجل إحسان عبد القدوس رواية لا أنام ملجأ ملجأ للأيتام ذكرى ميلاده

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