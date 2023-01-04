الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

المرصد العربي لحقوق الإنسان: اقتحام «بن غفير» للأقصى انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي

اقتحام بن غفير للأقصى
اقتحام بن غفير للأقصى

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، برفقة عدد من المستوطنين وسط حراسة أمنية مشددة، محذرا من تداعيات هذه الخطوة الخطيرة لاستفزاز مشاعر المسلمين، وشرعنة مزيد من الاقتحامات واستباحة المسجد من جانب المستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى المبارك.

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان له أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وأبسط قواعد حقوق الإنسان، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي في تلك الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ومقدساته.

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كما طالب المرصد العربي لحقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع في المنطقة، محملا إياها مسئولية كافة تداعيات هذا الحادث وتقويض جهود السلام الدولية.

وفي وقت سابق أدان البرلمان العربي، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل تحديا سافرا لقوانين المجتمع الدولي، محذرا من خطورة تداعيات هذه الممارسات الإسرائيلية والتي تنذر بالمزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع  في المنطقة.

وطالب البرلمان العربي في بيان له، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف المخططات الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية وخاصة التصعيد الاستيطاني في مدينة القدس في محاولة لتغيير المعالم الجغرافية والتاريخية للمدينة بهدف تهويدها والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك.

كما دعا البرلمان العربى المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنزع أرضه وتهدم منازله عنوة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مشددا على ضرورة إجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.

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