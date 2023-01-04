بعد اقتحامه للقدس.. العالم ينتفض ويدين تطرف «بن غفير»

أثار اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة غضب الكثير من البلدان العربية والأجنبية.



فلسطين

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بقيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء ووصفته بأنه "استفزاز غير مسبوق"، مؤكدة أن إن اقتحام الأقصى شرعنة لمزيد من الاقتحامات واستباحة المسجد من المستوطنين وتشجعيهم لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى.



السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديدها وإدانتها للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف ، مؤكدة إنها تأسف لما تقوم به سلطات الاختلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع مبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.



الاردن

كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم استدعاء السفير الإسرائيلي على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الأمريكي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى ، وقالت بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا – إن استدعاء السفير جاء لنقل رسالة احتجاج حول إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك.



الكويت

كما أدانت الكويت اقتحام الأقصى، مستنكرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات، محذرة إسرائيل من تداعيات استفزازاتها وانتهاكاتها وضد الشعب الفلسطيني الذي سيؤدى إلى التصعيد، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولى إلى حماية الشعب الفلسطيني.



البيت الابيض

قال البيت الأبيض إن موقف واشنطن راسخ بشأن الحفاظ على الوضع القائم واحترام الأماكن المقدسة في القدس، وذلك تعليقا على اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير للقدس، مؤكدا أن أي إجراء أحادي الجانب يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس غير مقبول، مطالبا رئيس الوزراء الإسرائيلي العائد للسلطة بنيامين تنياهو بالالتزام بتعهداته بالحفاظ على الوضع القائم في المواقع المقدسة.



بريطانيا

وقالت القنصلية البريطانية أنه على الجميع تجنب الأنشطة التي تؤجج التوترات وتقوض فرص السلام في المنطقة ،وتابعت القنصلية البريطانية أنها نُعرب عن قلقها من اقتحام الوزير بن غفير للمسجد الأقصى





واقتحم بن غفير المسجد الأقصى الثلاثاء 3 يناير لأول مرة منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.



حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وذلك بعد أن سمح له جهاز الأمن العام "الشاباك" باقتحام الأقصى.



وصرح بن غفير عقب عملية الاقتحام، التي استغرقت 17 دقيقة: "حكومتنا لن تستسلم لتهديدات حماس"، مشيرا إلى أن "جبل الهيكل هو المكان الأكثر أهمية بالنسبة للشعب اليهودي".



وأضاف: "سنحافظ على حرية الحركة للمسلمين والمسيحيين"، لكنه استدرك أن "اليهود سيصعدون للجبل".



وقال: "أولئك الذين يوجهون تهديدات، سيتم التعامل معهم بقبضة من حديد".





