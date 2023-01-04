سى إن ان: الأسواق العالمية تكافح للتخلص من بؤس العام الماضى

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الأسواق العالمية تكافح للتخلص من بؤس العام الماضي وراءها، وأن ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود وأكبر الاقتصادات في العالم تشهد تباطؤا.



وأضافت الشبكة أن توقعات باستمرار وتزايد حالة الركود والرياح المعاكسة الاقتصادية خلال ٢٠٢٣.

وارتفعت الأسهم الأوروبية والآسيوية للأعلى في أول يوم تداول رئيسي لعام 2023 حيث يحاول المستثمرين النظر إلى ما وراء التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي، وأسوأ انتشار لفيروس كوفيد في الصين والتضخم المرتفع بعناد في أوروبا.

وقال التقرير ولكن بعد بداية إيجابية، استسلمت وول ستريت للخوف مرة أخرى، وافتتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع لكن الارتفاع لم يدم طويلاً، وأنهى مؤشر داو جونز اليوم بخسارة حوالي 13 نقطة دون تغيير جوهري.

وتراجعت أسهم Tesla بنسبة 12 ٪ بعد أن أعلنت شركة السيارات الكهربائية العملاقة عن مبيعات عالمية أضعف من المتوقع للربع الرابع.

وغرقت شركة آبل بنحو 4٪ ، وتركت قيمتها السوقية أقل من 2 تريليون دولار، وهذا رقم مثير للإعجاب ، بالتأكيد ، لكنه أقل بحوالي تريليون دولار من تقييمه في هذا الوقت من العام الماضي.

وتنتظر الأسواق الأمريكية أول أخبار اقتصادية رئيسية لهذا العام ، ومن المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن المقرر صدور تقرير رئيسي عن التصنيع وبيانات جديدة عن افتتاح سوق العمل ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير اليوم الأربعاء.

وانتعش المستثمرون في أوروبا ببيانات المسح ، التي صدرت يوم الإثنين الماضي، والتي أظهرت أن سلسلة التوريد وضغوط التضخم كانت تتراجع قليلاً للمصنعين في الاقتصادات التي تستخدم عملة اليورو.

وتراجع أيضًا النقص في قطع الغيار في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا ، وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد البحوث الاقتصادية (Ifo) أمس الثلاثاء.

ويستمر التضخم في البلاد في الاتجاه الهبوطي، حيث أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني أمس الثلاثاء أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 8.6٪ في ديسمبر، مقارنة بـ 10٪ في الشهر السابق ، و 10.4٪ في أكتوبر.