الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فاركو يستضيف طلائع الجيش فى ختام الأسبوع الحادى عشر للدورى الممتاز

فريق فاركو
فريق فاركو

يستضيف فاركو فريق طلائع الجيش في الخامسة مساء اليوم باسستاد الإسكندرية  في ختام الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز.

فاركو بقيادة إيهاب جلال يحتل المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من فوز واحد وخمسة تعادلات و4 هزائم وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع نقطتين فقط من أخر خمس مباريات بالتعادل مع الداخلية وغزل المحلة والهزيمة أمام الاتحاد السكندري والأهلي وفيوتشر ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 11 والتقدم للمركز الثاني عشر.

إيهاب جلال طالي لاعبيه بتصحيح مسار الفريق في جدول الدوري واستعادة الانتصارات وعقد إيهاب جلال  اجتماعاً مع لاعبيه وشرح لهم طريقة عمله خلال الفترة المقبلة وأكد أن الالتزام والاجتهاد سيكون معيار التواجد في التشكيل الأساسي مشيراً إلى أن المشاركة ليست حكراً على لاعب بعينه وأن الاستبعاد سيكون مصير أى لاعب يثبت تقصيره في التدريبات والمباريات.

على الجانب الآخر يحتل طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات و4 هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على البنك الأهلي والهزيمة أمام غزل المحلة والتعادل في أخر مباراتين مع فيوتشر وحرس الحدود ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 15 والتساوي مع سيراميكا كليوباترا وأسوان والمقاولون .

محمد يوسف أكد للاعبيه صعوبة مباراة فاركو وطالبهم بذل أقصى جهد للعودة بالنقط الثلاث وحرص محمد يوسف خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء التي حدثت في المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود خاصة الأخطاء الدفاعية التي تسببت في فقد نقطتين.

يدير المباراة مصطفى عثمان  ويساعده أحمد لطفي ومحمود كثير ومعهم مبروك نبيل حكما رابعا  وأحمد ناجي حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز موعد مباراة فاركو وطلائع الجيش ايهاب جلال محمد يوسف مصطفى عثمان

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وائل لطفي

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