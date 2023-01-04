الرئيس الفلبينى: زيارتى للصين لحل المشكلات الأمنية بين البلدين

قال الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، أن زيارته الرسمية للصين تهدف إلى العمل على حل المشكلات الأمنية بين البلدين.

وقال فرديناند - في تصريح أدلى به في قاعدة فيلامور الجوية في مدينة باساي قبل مغادرته إلى الصين، حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية: “نتطلع خلال زيارتي التي تستغرق 3 أيام إلى لقاء نظيره الصيني شي جين بينج، وبحث سبل تحويل مسار العلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى من أجل إتاحة الفرصة لارساء قواعد السلام والتنمية وتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين”.

وسبق وقالت الخارجية الفلينينة في تقرير لها: ومن المقرر أن توقع الفلبين ما بين 10 و14 اتفاقية ثنائية مع الصين، خلال زيارة الرئيس الفلبيني إلى بكين، في الفترة من 3 إلى 5 يناير الجاري وأوضحت الخارجية الفلبينية، أن هذه الاتفاقيات تمثل تعاونا في مجموعة واسعة من المجالات، منها التجارة والاستثمار والزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعاون الإنمائي والتعاون الأمني البحري..

الفلبين تعزز وجود جيشها فى بحر الصين الجنوبي

أمرت الفلبين، الخميس، جيشها بتعزيز وجوده في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى "تهديد" تواجهه حامية في الممر المائي المتنازع عليه بسبب "أنشطة" صينية قريبة.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان وسائل إعلام أن بكين بدأت في استعادة المزيد من الأراضي في جزر سبراتليز المتنازع عليها، الأرخبيل الكبير في بحر الصين الجنوبي الذي يضم منشآت عسكرية لدول عدة.

وأكدت وزارة الدفاع الفلبينية، الخميس، أن "أي تعد على بحر الفلبين الغربي أو تغيير في معالمه يمثل تهديدًا لأمن جزيرة باجاسا".

وتشير مانيلا بذلك إلى المياه الواقعة غرب الفلبين مباشرة، وتسمى بحر الفلبين الغربي، بينما يُطلق على باغاسا ثاني أكبر جزر سبراتليز، اسم جزيرة ثيتو.

وقالت وزارة الدفاع إنها أصدرت توجيهات إلى القوات المسلحة "بتعزيز وجود البلاد في بحر الفلبين الغربي في أعقاب الأنشطة الصينية التي رصدت بالقرب من جزيرة باغاسا".

ولم يحدد المسئولون طبيعة "الأنشطة الصينية التي رصدت".

