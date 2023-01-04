بينها «الرياضة من أجل السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى.. أمسيات فنية وثقافية

الرياضة من أجل السلام، محور المائدة المستديرة، والتي تنظمها مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، بالتعاون مع بيت العائلة، ويشارك فيها كل من: الأنبا أراميا، دكتور مسعد عويس، وثناء الأسيوطي.

تتناول المائدة مفهوم الرياضة والروح الرياضية، وكيف تساهم الرياضة في نشر السلام والمحبة بين الشعوب والأمم، من خلال روح التشجيع والتسامح.

في سياق متصل، وعبر تطبيق زووم، يبث في السابعة مساء، ندوة بعنوان “عالم نجيب محفوظ .. قيم باقية”، والتي ينظمها المجلس الأعلي للثقافة، وتبث عبر صفحة أمانة المؤتمرات الرسمية بالفيسبوك.

ويشارك في الندوة كلا من: الكاتبة اعتدال عثمان، الناقد دكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب دكتور عبد الرحيم الكردي، والناقد محمود الضبع، ويدير اللقاء الناقد دكتور أحمد درويش.

وفي الخامسة مساء اليوم أيضا، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الأسكندرية، ندوة ثقافية تحت عنوان “هل العالم يواجه أزمة نفط في ظل الحرب الروسية الأوكرانية؟”، ويشارك في الندوة: دكتور عيد بن مسعود رئيس مركز الخليج العربي للدراسات واستشارات الطاقة، ويديرها دكتور علاء رزق رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام.

ــ افتتاح معرض الفنان محمد المسلماني

في سياق متصل، يحتضن مركز كرمة بن هانئ الثقافي، بمقره الكائن بمتحف أحمد شوقي، افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنان محمد المسلماني، في السادسة من مساء اليوم، ويستمر المعرض حتي 14 يناير الجاري.

و"محمد المسلماني"، أستاذ مساعد بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، تخصص التصميمات الزخرفية، عضو نقابة الفنانيين التشكيليين، وعضو جمعية أساتذة الرسم والأشغال.

أقام “المسلماني” العديد من المعارض الفردية، من بينها: معرض “متفرقات” 2018، معرض “رفقات 1” 2017، معرض “الفن بنكهة فرعونية” معرض جماعي 2022 وغيرها.

ــ لمسات من التراث

كما يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ افتتاح معرض “لمسات من التراث”، للفنانة التشكيلية سهام علي، بمركز رامتان الثقافي، والتابع لمتحف طه حسين، ويستمر المعرض حتي 14 يناير الجاري.

والفنانة “سهام علي”، حصلت علي بكالوريوس من أكاديمية الفنون، قسم الفنون التشكيلية، من أوائل الخريجين عام 2013، كما حصلت علي ماجستير في الفنون التشكيلية الشعبية 2021. وهي أخصائية فنون تشكيلية في الهيئة العامة لقصور الثقافة.

شاركت سهام علي في العديد من المعارض الجماعية، منها: معرض صالون الشباب الإقليمي بإقليم القاهرة الكبري عامي 2016، 2017. معرض الفنون التشكيلية للأخصائيين التشكيليين بإقليم القاهرة 2018. معرض خاص بقاعة الفنون التشكيلية بقصر ثقافة روض الفرج 2018. معرض الفنون التشكيلية بمناسب انتصارات حرب أكتوبر بمركز إبداع طلعت حرب الثقافي 2021 وغيرها.

كما يستهل مركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالأسكندرية، فعالياته الثقافية والفنية للعام الجديد 2023، بلقاء جديد من فعاليات ورشة “أكوا” للكتابة الإبداعية، وتتضمن الحديث حول: أشهر أربع قواعد حول الشخصية الروائية ــ الشخصية تستعد لحل مشكلاتها ــ كيفية رسم شخصية البطل الروائية داخليا وخارجيا.

وتقدم الورشة الناقدة دكتورة سحر شريف، والناقد دكتور محمد عبد الحميد خليفة. هذا وتعقد الورشة في السادسة والنصف مساء اليوم، بقاعة توفيق الحكيم التابعة للمركز.

ــ عرض فيلم"المحارب" أحمد بدوي بمركز الثقافة السينمائية

كما يقيم مركز الثقافة السينمائية، في السادسة مساء، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم “المحارب .. أحمد بدوي” للمخرج عاطف شكري، من إنتاج المركز القومي للسينما.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الجمهور من خلال مشاهدتهم للفيلم وذلك مع صناع العمل وتدير النقاش أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

والفيلم ينتمي الي أفلام السيرة الذاتية ويتناول الفيلم قصة بطولة الفريق أحمد بدوي أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة ، ويأتي ذلك ضمن أحتفالات أكتوبر المقامة علي مدار العام بمركز الثقافة السينمائية وذلك بمناسبة مرور 50 عام علي ذكري الانتصار.