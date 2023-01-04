رئيس وزراء باكستان: مهتمون بإقامة علاقات واسعة النطاق مع ماليزيا

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اهتمام بلاده بإقامة علاقات واسعة النطاق مع ماليزيا، من خلال حوار سياسي قوي وروابط تجارية واقتصادية.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس وزراء باكستان، مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.





وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا - خلال الاتصال - وضع الفيضانات في باكستان، ونناقشا الاستعدادات للمؤتمر الدولي حول باكستان المقاومة للمناخ، والمقرر عقده يوم 9 يناير في جنيف.





وقدم شهباز شريف التهنئة لنظيره لانتخابه مؤخرا رئيسا لوزراء ماليزيا.



وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لقوة دفع العلاقات الباكستانية - الماليزية، واتفقا على أهمية التبادلات رفيعة المستوى بشكل دوري لتعزيز الحوار والتعاون الثنائيين.





وأكد رئيس الوزراء الباكستاني رغبة بلاده في إقامة علاقات واسعة النطاق مع ماليزيا، من خلال حوار سياسي قوي وروابط تجارية واقتصادية.



وأكد الجانبان مجددا التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية بين باكستان وماليزيا في التعاون الاقتصادي والتجاري.



وناقش الجانبان الفيضانات المدمرة الناجمة عن تغير المناخ في باكستان والمؤتمر الدولي القادم حول باكستان المقاومة للمناخ والذي يضم المجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة التأهيل في باكستان.