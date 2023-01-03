الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مفاجأة مدحت صالح فى نهاية الحلقة الثالثة من «وبينا ميعاد»

مدحت صالح
مدحت صالح

تتواصل حلقات مسلسل "وبينا ميعاد"، الذي بدأ عرضه على قناة dmc، بالتزامن مع أول أيام العام الجديد 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء، ليتناول أزمات تربية الأبناء واختلافات الآباء.

في الحلقتين الثانية والثالثة تتصاعد الأحداث بين الأبطال، حيث يدخل حسن (صبري فواز) في شجار مع شباب حاولوا التعدي بالضرب على نجله (طاهر) أمام المنزل، وعندما يتوجهون لقسم الشرطة، يفاجأ بنجله (مراد) وأصدقائه، حيث قام بالتعدي بالضرب على من نصبوا عليه في الملابس التي يقوم ببيعها عبر الإنترنت، وعندما يعود للمنزل يتشاجر ابناه مراد وطاهر فينفعل عليهما بشدة.

https://youtu.be/wPxToynEgFQ

المفاجأة الثانية كانت في وجود نادية (شيرين رضا) وابنتيها أثناء تحرير محضر في القسم ضد أحد الكافيهات، حيث وجدت ابنتها الكبرى (أروى) أحد الهواتف داخل الحمام، والذي قام بوضعه أحد العمال بهدف تصوير السيدات خلسة، ورغم تشجيع الأم لابنتيها على عدم السكوت عن حقهما في مثل هذا الموقف، إلا أنها غضبت بسبب عدم معرفتها بوجود ابنتها كل هذا الوقت في الكافيه في انتظار انتهاء شقيقتها من بروفة التمثيل في فريق الجامعة، وهو الأمر الذي ترفضه الأم، فاضطرت الابنة للكذب عليها حتى تتمكن من حضور البروفات.

https://youtu.be/FiytkBw5dsM

وبعد عدد من المواقف العدائية التي جمعت حسن برئيسة مجلس الإدارة الجديدة نادية، يفاجأ خلال وجوده في الشركة بتعنيفها بشدة لصديقة رمزي (مدحت صالح)، وحين يسأله عن سبب صمته وعدم رده على هذا التعنيف، يخبره بأنها شقيقته الكبرى، في مفاجأة شديدة تنتهي عندها أحداث الحلقة الثالثة.

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

يدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

"وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال.

المسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.

التعدي بالضرب التعنيف التمثيل التزامن التعدي البيوت الحلق الحلقة الثالثة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

فسيخ ورنجة.. مصادر تكشف تفاصيل عزومة «منتصف الليل» قبل هزيمة الزمالك

«حفلات مشبوهة».. القصة الكاملة وراء مصرع شاب قفز من الشرفة هربًا من الفضيحة

«عليا وعلى أعدائى».. حيلة شيطانية من حداد للانتقام من شقيقه ونجلى عمه بالصف

للشباب حتى 35 سنة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

عزة مصطفى: الشيخ الشعراوى حرم عمل المرأة وطعن فى شرف غير المحجبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام