مفاجأة مدحت صالح فى نهاية الحلقة الثالثة من «وبينا ميعاد»

تتواصل حلقات مسلسل "وبينا ميعاد"، الذي بدأ عرضه على قناة dmc، بالتزامن مع أول أيام العام الجديد 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء، ليتناول أزمات تربية الأبناء واختلافات الآباء.

في الحلقتين الثانية والثالثة تتصاعد الأحداث بين الأبطال، حيث يدخل حسن (صبري فواز) في شجار مع شباب حاولوا التعدي بالضرب على نجله (طاهر) أمام المنزل، وعندما يتوجهون لقسم الشرطة، يفاجأ بنجله (مراد) وأصدقائه، حيث قام بالتعدي بالضرب على من نصبوا عليه في الملابس التي يقوم ببيعها عبر الإنترنت، وعندما يعود للمنزل يتشاجر ابناه مراد وطاهر فينفعل عليهما بشدة.

https://youtu.be/wPxToynEgFQ

المفاجأة الثانية كانت في وجود نادية (شيرين رضا) وابنتيها أثناء تحرير محضر في القسم ضد أحد الكافيهات، حيث وجدت ابنتها الكبرى (أروى) أحد الهواتف داخل الحمام، والذي قام بوضعه أحد العمال بهدف تصوير السيدات خلسة، ورغم تشجيع الأم لابنتيها على عدم السكوت عن حقهما في مثل هذا الموقف، إلا أنها غضبت بسبب عدم معرفتها بوجود ابنتها كل هذا الوقت في الكافيه في انتظار انتهاء شقيقتها من بروفة التمثيل في فريق الجامعة، وهو الأمر الذي ترفضه الأم، فاضطرت الابنة للكذب عليها حتى تتمكن من حضور البروفات.

https://youtu.be/FiytkBw5dsM

وبعد عدد من المواقف العدائية التي جمعت حسن برئيسة مجلس الإدارة الجديدة نادية، يفاجأ خلال وجوده في الشركة بتعنيفها بشدة لصديقة رمزي (مدحت صالح)، وحين يسأله عن سبب صمته وعدم رده على هذا التعنيف، يخبره بأنها شقيقته الكبرى، في مفاجأة شديدة تنتهي عندها أحداث الحلقة الثالثة.

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

يدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

"وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال.

المسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.