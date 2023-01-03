الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 43 محضر متنوع خلال حملات تموينية بمدن كفر الشيخ

حملة تموينية
حملة تموينية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة صور احتكار السلع والغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية والتموينية. 

وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالتعاون مع الرقابة الادارية، والتموين والصحة، والطب البيطري، للتأكد من توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين مع التأكيد بإلتزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وتمكنت الحملات من تحرير 3 محاضر متنوعة، مشددا على وضع الأسعار على السلع الغذائية.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على المنشآت الغذائية والجزاره ومعامل الالبان للحد من الغش التجاري وضبط الاسعار، وتمكنت من تحرير 6 محاضر متنوعة، 3 محاضر عدم حمل شهادة صحيه، ومحضرين بيئة، ومحضر عرض سلع مجهولة المصدر، وإعدام 24 كجم مواد غذائية متنوعة للتغيير في الخواص الطبيعية ، تم تحرير المحاضر المذكورة وجاري عرض الماحضر على النيابة العامة العامة لاتخاذ اللازم.

كما قاد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، حملات تموينية أسفرت عن تحرير 9 محاضر مختلفة شملت “3 محاضر عدم إعلان أسعار ، و4 محاضر نظافة ، و 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية”.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت عن  7 محاضر متنوعة منها “3 محاضر بيئة، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن الاسعار”.

وحرر تابع السيد عبدالستارـ، رئيس مركز ومدينة دسوق، 15 محضراً متنوعا، كذلك قاد وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية والتي أسفرت عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

بيلا تموين كفر الشيخ سلع غذائية مخالفين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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