الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2023 فى مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر الكثيرين سواء من يرغبون في الحفاظ على تحويشة العمر وتحويلها إلى ذهب الذي لا يخسر ابدا وفقا للعديد من الخبراء أو من يسعى لمعرفة كم ستكلفه شبكة المستقبل والتي تمثل أساس بداية الحياة الزوجية لأي عروسين.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-1-2023

في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء وخاصة الذهب من عيار 21 والذي يمثل الأكثر أهمية للكثيرين من المهتمين بالذهب.

وعلى عكس المتوقع شهد سعر الذهب أمس الثلاثاء انخفاض ملحوظ في أسعاره على عكس الأيام الماضية رغم الارتفاع الطفيف في الدولار الأمريكي.
 

سعر الذهب من عيار 24

1891.5 جنيه بيع

1880 جنيه شراء

 

سعر الذهب من عيار 22

1733.75 جنيه بيع

1723.25 جنيه شراء
 

سعر الذهب من عيار 21

1655 جنيه بيع

1645 جنيه شراء

 

سعر الذهب من عيار 18

1418.5 جنيه بيع

1410 جنيه شراء
 

سعر الذهب اليوم 

 

سعر الذهب من عيار 14

1103.25 جنيه بيع

1096.75 جنيه شراء

 

سعر الذهب من عيار 12

945.75 جنيه بيع

940 جنيه شراء
 

سعر الذهب من عيار 9

709.25 جنيه بيع

705 جنيه شراء

 

سعر جنيه ذهب

13240 جنيه بيع

14425 جنيه شراء
 

سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 58838 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24 ليسجل حوالي 1.898 مليون جنيه اليوم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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