لعشاق الفن التشكيلي.. إليكم أبرز معارض نهاية هذا الأسبوع

تشهد عدد من قاعات عرض الفن التشكيلى والمراكز الثقافية افتتاح معارض الفن التشكيلي فى فنون البورتريه والتصميمات الزخرفية لعدد من الفنانين غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس.. نستعرضها فى السطور التالية:

"ه‍ى" بمركز الهناجر للفنون

يفتتح، غداً معرض بعنوان "هى " للفنانة التشكيلية هالة رشدى، وذلك فى السادسة مساءً بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان شادى سرور, وتحت رعاية وزيرة الثقافة ا.د.نيفين الكيلانى وقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

يتناول المعرض كل ما يخص المرأة محلياً و عالمياً من قضايا على المستوى الإنساني والاجتماعى باعتبارها شريان للحياة .

محمد المسلمانى فى رحاب "كرمة بن هانىء"

في الوقت نفسه، يفتتح د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً للفنان محمد المسلماني فى رحاب مركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، غدً الأربعاء 4 يناير في تمام السادسة مساءً، ويستمر العرض حتى 14 يناير، بمقر المتحف.

ويشتهر الفنان محمد المسلماني بعشقه للبورتريه ولكن وجوه المسلماني ألفها جميعا في هذا الريف المصري البسيط بساطة أسلوبه السلس الجانح نحو الزخرفية المستوحاه من تلك البيئة العاشقة للألوان الزاهية الجميلة، ويحرص المسلماني على استخدام خطوط في رسم الوجوه بمعايير غير كلاسيكية قاصدا شعور المتلقي بحالة التلقائية النابعة من روح الريف وبساطة أهله ليكون المشهد بتفاصيله متسقاً بصرياً وجمالياً، وقادراً على التعبير عن ما تحمله هذه الوجوه من مشاعر وأحاسيس.

محمد المسلماني استاذ مساعد بكلية التربية الفنية جامعة حلوان تخصص (التصميمات الزخرفية)، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، له نحو عشرة معارض فردية قبل ذلك والعديد من المشاركات بمعارض جماعية محلية ودولية نال خلالها تكريمات وشهادات تقدير لمشاركته المتميزة، كما للفنان مقتنيات فنية رسمية وخاصة.

"الفن من أجل السلام العالمي" بالأوبرا

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في السادسة والنصف من مساء الخميس المقبل، بقاعة صلاح طاهر المعرض السنوى لمؤسسة "بالفن نرتقى للثقافة والفنون" الذى يقام تحت عنوان "الفن من أجل السلام العالمى" للفنان التشكيلي أحمد فتحى، بحضور لفيف من سفراء الدول العربية والأجنبية وكبار الفنانين، ويستمر المعرض حتى الأربعاء 11 يناير الجاري .

يشارك في المعرض نحو 40 فنان يقدمون زوايا وأساليب فنية مختلفة من خلال 50 عمل فنى بمقاسات وتقنيات متفاوتة منها الأكريلك على كانفاس، وألوان زيتية على كانفاس، وأعمال تنتمى لمدارس فنية متنوعة ما بين التجريدية، والواقعية، والسريالية، والتعبيرية.

"حدوتة مصرية" بقاعة زياد بكير

فى الوقت نفسه، يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 5 يناير، معرض «حدوتة مصرية»، للفنانة جيهان ربيع بقاعة زياد بكير، والذى يستمر حتى الأربعاء 11 يناير ويضم حوالي 40 لوحة مستخدمة أكثر من تكنيك للألوان الزيتية.

وتدور فكرة المعرض حول تسليط الضوء على الطبقة البسيطة والكادحة من المجتمع المصري، وموضوعاتها التي تعبر عن الفقراء والمتعبين بحس إنساني وفني جعلها تتفاعل مع معاناة هؤلاء وتجعل من المعاناة ابتسامة رضا وتفاؤل وسلام.