وزير التعليم يُطلق المرحلة الثالثة من «يوم الأنشطة» بالمدارس

وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ المرحلة الثالثة من تطبيق «يوم الأنشطة» داخل المدارس.

واستعرض الوزير، خلال اجتماعه بمديري المديريات التعليمية عبر الفيديوكونفرانس، مدى جاهزية المدارس لتنفيذ المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة بنسبة الـ٢٥٪؜ الثالثة، والمقرر تنفيذها بداية الفصل الدراسي الثاني بالتعاون مع وزارتى الثقافة والرياضة، موجهًا المديريات التعليمية بتقديم تقرير مصور وتقييم التجربة بمختلف المدارس التي تم فيها تطبيق يوم الأنشطة.

وطالب الوزير مديرى المديريات بإعداد كشوف ببيانات الطلاب المتفوقين رياضياً وفنيًا وثقافيًا وتم اكتشاف تفوقهم بعد تطبيق يوم النشاط بالمدرسة، كما وجه مسئولي الأنشطة ومسئولي العلاقات العامة بالإدارات والمديريات لمتابعة الطلاب المتميزين والحاصلين على جوائز دولية لتكريمهم بديوان عام الوزارة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير لشئون المديريات رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،،ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرى الإدارات العامة، ومستشارى المواد، وندى خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية بمؤسسة حياة كريمة.