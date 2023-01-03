انطلاق صالون «نسيقية الشباب» لمناقشة أزمات التعليم الأساسي وكادر المعلم

انطلقت منذ قليل، فعاليات صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: “التعليم الأساسي وكادر المعلم.. نظرة على أوضاع التربية في مصر”.

ويناقش الصالون عددً من المحاور أبرزها كادر المعلم ومشكلات التعليم، والمناهج التي يتم تدريسها للاطفال والربط بين التعليم ومستوي الحياة الجيدة.

ويشارك في الصالون كل من الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ، والدكتور أشرف محرم، الخبير التربوي ، و النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و ملك حاتم طالبة الثانوية العامة وصانعة محتوى.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني .

"التنسيقية" تعقد ورشة عمل حول التعليم الأساسي وكادر المعلم.. وتوصية بإنشاء مفوضية التعليم

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول التعليم الأساسي وكادر المعلم، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتناولت الورشة عدة محاور، منها؛ المستهدف من العملية التعليمية وتحديات التعليم في مصر بالإضافة إلى متطلبات تطوير التعليم والمقترحات لحل أزمة تمويل التعليم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مع مناقشة سبل سد عجز المعلمين، وتأهيلهم ورفع قدراتهم.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت إجراء حصر فعلي وواقعي لعجز المعلمين من واقع التخصصات، مع ضرورة تجريم الدروس الخصوصية بشكل قاطع من خلال تشريع، بالإضافة إلى إنشاء مفوضية التعليم، لتكون بمثابة البوتقة التي تجمع كل الكيانات والهيئات المختصة بالتعليم، وضرورة توفير مصادر تمويل بعيدة عن الموازنة العامة للدولة، وإنشاء صندوق لدعم التعليم بعيدًا عن وزارة المالية، يقبل تبرعات، وكذلك كل ما يتم التبرع به من شركات القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية مع ضرورة التشبيك مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لاستغلال ملاعب مراكز الشباب، ومسارح وقاعات قصور الثقافة.