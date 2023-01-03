فابيولا بدوى: فرنسا تطالب شركات الإنترنت بتفعيل المراقبة على المنشورات

قالت فابيولا بدوي، الكاتبة الصحفية، إن هناك الكثير من الكلمات المفتاحية المحددة من قبل منصات التواصل الاجتماعي من أجل القدرة على انتقاء المنشورات التي بحاجة ملحة إلى الحذف.

مراقبة المنشورات

وأكدت فابيولا بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا تطالب شركات الإنترنت بتفعيل جانب المراقبة على المنشورات والصور التي يتم تداولها، مشيرة إلى أن الكلمات الدالة على العنف تؤدي إلى حذف المنشور.

التداول عبر السوشيال ميديا

وأضافت في حديثها، أن الكلمات المفتاحية الخاصة بما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي تختلف من دولة لأخرى، حيث ما يراه مجتمع ما مخالف للعادات والتقاليد والقانون يكون متاحا لمجتمع آخر.