الداخلية تكشف حقيقة تكسير محتويات منزل مواطن فى الخانكة

نجح رجال الأمن في كشف حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال شرطة بالقليوبية باقتحام مسكنه وتكسير محتوياته.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بقيام الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية باقتحام مسكنه وتكسير محتوياته وترويع أسرته لرفضه منحهم مواد بناء بالمجان.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (25) الشهر الماضي، وعقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية باستهداف منزل الشاكى لضبط (والده "له معلومات جنائية"، شقيقيه "أحدهما هارب من تنفيذ حكم بالإعدام"، نجل شقيقه) وذلك لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

كما تبين عدم وجود تجاوزات من قِبل رجال الشرطة فى حق الشاكى، وأن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانونى، وأن تلك الادعاءات الكاذبة بهدف غل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذويه.