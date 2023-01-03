«ياكوبو» يتوجه إلى القاهرة لإتمام انتقاله للأهلى (صور)

أكدت تقارير صحفية غانية أن الغاني عبدالعزيز ياكوبو، مهاجم فريق ريو آفي البرتغالي، بات في طريقه إلى القاهرة، من أجل الانضمام رسميًا إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشرت المواقع الغانية، صورًا للاعب خلال تواجده بمطار آفي، قبل التوجه إلى القاهرة، واستكمال إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء.

كانت تقارير صحفية أكدت، الثلاثاء، أن الأهلي توصل لاتفاق مع ريو أفي البرتغالي، للتعاقد مع الغاني عبدالعزيز ياكوبو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة “أبولا” البرتغالية، فإن النادي الأهلي سيتعاقد مع عزيز ياكوبو مقابل 2.5 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة بأن عزيز ياكوبو الذي انتقل إلى ريو أفي الموسم الماضي من فيتوريا جيماريش، مع وجود اتفاقية تضمنت بيعا إلزاميا حال ساعد النادي في الوصول إلى الدوري، ستذهب نصف قيمة الشراء إلى ناديه السابق بحسب العقد المُبرم بين الطرفين.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات، لـ«الدستور»، أن الأهلي أنهى كافة التفاصيل الخاصة باللاعب ياكوبو ومدة العقد والمقابل المادي بعد ترحيب من اللاعب صاحب الـ 24 عامًا بالانضمام للقلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن مسئولي نادي ريو أفي البرتغالي رحبوا بشكل مبدئي برحيل يعقوبو لصفوف الأهلي خلال انتقالات يناير، ولكن المفاوضات لم تنته بشكل نهائي حتى الآن، حيث يتفاوض الناديان على بعض الرتوش الأخيرة قبل إتمام الاتفاق بشكل نهائي ورسمي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي حسم كافة التفاصيل بشأن المهاجم الجديد على مستوى الطلبات الشخصية للاعب إلى جانب إدارة ناديه، ويتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة التي يجري الانتهاء منها قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.

وتابع المصدر أن التفاوض مع عبدالعزيز يعقوبو جاء بعد أن تم ترشيحه وعرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ووافق على ضم المهاجم لحل أزمة الهجوم في صفوف الفريق.

وسجل عزيز يعقوبو 8 أهداف في 15 مباراة مع ريو أفي هذا الموسم في مختلف البطولات.