الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزير التموين للنواب: «صعب كتابة الأسعار على جميع أنواع السلع»

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك زيادة فى سعر الخامات المستوردة من الخارج، وهو ما نسميه "تضخم مستورد".

وتابع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اليوم الثلاثاء، أنه من الصعب كتابة الأسعار على جميع أنواع السلع، مؤكدًا أن ماكينات الطباعة الخاصة بكل منتج مبرمجة بشكل معين.

وتحدث وزير التموين عن جهود  ضبط الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لافتا إلى أن الحكومة لجأت لتسعير سعر الأرز لضبط حركة الأسواق ومواجهة التلاعب فى الأسعار.

وقال «المصيلحي»: بالرغم من أننا نستورد القمح من الخارج، إلا أننا نجحنا في الفترة السابقة بطرح القمح فى السوق المصرية.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الخامات المستوردة الجلسة العامة مجلس النواب

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