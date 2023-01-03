يقود باستهتار.. تحليل مخدرات لسائق أتوبيس مدرسة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية بحجز سائق أتوبيس مدرسي على ذمة التحريات، لسيره بها دون لوحة خلفية، وقيادتها برعونة، وإجراء تحليل مخدرات للمتهم وبيان تعاطيه من عدمه.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن قيام سائق حافلة «دون لوحة خلفية» بقيادتها برعونة بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتتبع خط سير المركبة المُشار إليها أمكن تحديدها وضبطها وتبين أنها تابعة لإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

وباستدعاء قائدها سائق وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأفاد بفقدانه للوحة الخلفية بتاريخ ٢٠/١١/ ٢٠٢٢ وتبين سريان التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.