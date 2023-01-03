رئيس البورصة: 175 ألف مستثمر جديد بالبورصة خلال 2022 بنسبة نمو 202%

كشف رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة، عن ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد من الأفراد بالبورصة خلال عام 2022، ليصل إلى 175 ألف مستثمر بمتوسط 12 ألف مستثمر جديد شهريًا، مقابل 58 ألف مستثمر جديد خلال عام 2021 بمتوسط 5 آلاف مستثمر شهريًا، بنسبة نمو سنوي 202%.

وأوضح "الدكاني"، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أن قاعدة المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية تتميز بالتنوع الديموغرافي مع تمثيل قوي للفئات العمرية المتمرسين في مجال التكنولوجيا، إذ تصل نسبة المستثمرين في الفئة العمرية بين 21-40 سنة حوالي 49% من إجمالي المستثمرين الأفراد، وفي الفئة بين 40-60 سنة نسبة 28%.

وقال إن استثمارات الأفراد تعد مصدرًا ثابتًا وطويل الأمد للاستثمار مما يوفر مجموعة متنوعة من الفوائد للأسهم المدرجة في البورصة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن إدارة البورصة اتخذت عدة مبادرات لتحفيز استثمارات الأفراد من خلال رقمنة عملية فتح حسابات العملاء الجدد، ورقمنة عملية تسجيل العملاء، وخدمات "اعرف عميلك" الآلية، إلى جانب هذه الآليات، أصبحت الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية متاحة بسهولة على منصات التكنولوجيا المالية، مما أدى إلى زيادة أعداد المستثمرين خاصة في الفئة العمرية من 16 إلى 40 عامًا، كما أنه جار العمل مع شركات السمسرة لتعديل أنظمة تسجيل العملاء؛ لمساعدة شركات السمسرة في سرعة تسجيل العملاء.

وأشار رئيس البورصة إلى الحوافز التي توفرها البورصة لجذب المستثمرين الأفراد، وأبرزها إعفاء المستثمرين من فتح سجل ضريبي، ومعدل ضريبي منخفض بنسبة 5% على الرباح المحققة، وطروحات لشركات جاذبة للمستثمرين الأفراد، وطروحات بأسعار جاذبة تتناسب مع المستثمرين الأفراد.