نوال الزغبى تطرح أحدث أغانيها غدًا

تستعد المطربة نوال الزغبي لطرح أغنيتها السنجل الجديدة «أنا مش بتساب»، غدًا الأربعاء الموافق 4 يناير الجاري، عبر موقع قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب» وعدد من المنصات والمتاجر الموسيقية.

وروجت النجمة نوال الزغبي، لأغنيتها الجديدة "أنا مش بتساب"، عبر حسابها على "تويتر"، ونشرت مقطع فيديو من الأغنية.

وصورت «الزغبي» الأغنية فى لبنان، واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الاستديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاع الموسيقي السريع.

وشاركت نوال الزغبي مؤخرًا في حفل "تريو نايت"، وتصدرت حفلة تريو نايت محركات البحث على «جوجل»، وهى الحفلة الأضخم على الإطلاق، والتى أقيمت فى الرياض بمناسبة رأس السنة، الحفل كان على مسرح محمد عبده أرينا، في تريو نايت موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

الحفل ضم كلًا من وائل كفوري وعاصي الحلاني وصابر الرباعي وبهاء سلطان، ومن المطربات نانسي عجرم وإليسا وأصالة ولطيفة وأنغام ونوال الزغبي ونجوى كرم.

وقدمت نوال الزغبي عددًا من الدويتوهات خلال الحفل، ومعها أكثر من مطرب ومطربة خاصة النجم وائل كفوري، حيث حرصا الاثنان على تذكير الجمهور بالفيديو الذي جمعهما في بداياتهما سويًا، وهي أغنية "مين حبيبي أنا"، مما لاقي استحسان جمهور الحفل وتفاعل معهم بشكل كبير.

وتدور فكرة "تريو نايت" حول تقديم كل فقرة على المسرح بمشاركة ثلاثة مطربين، وقدم نجوم الحفل باقة من أجمل الأغاني، ليرفع هذا اللقاء شعار كامل العدد.

وتمت إذاعة الحفل بشكل حصري عبر فضائية mbc ليلة رأس السنة.

آخر أعمال نوال الزغبي

يذكر أن نوال الزغبي كانت قد طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" التى تحمل اسم "حفلة"، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري.