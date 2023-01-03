الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: دعم 42 ألف من صغار الصيادين ضمن مبادرة «بر أمان»

بر أمان
بر أمان

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن العمالة غير المنتظمة تأتي ضمن الفئات الأولى بالرعاية التي وضعتها الوزارة تحت مظلة الحماية الاجتماعية وشملتهم بالعديد من الإجراءات.

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، أن من أهم إنجازات الوزارة مع العمالة غير المنتظمة هي دعم فئة صغار الصيادين من خلال مبادرة "بر أمان" والتي شملت:

- دعم 42 ألف صيّاد ومدهم بشباك وبدل صيد ومساعدتهم في تحديث مراكب الصيد الصغيرة.

- تعويض عمال الصيد في بحيرة السد العالي عن فترات التوقف الصادرة بقرارات من جهاز تنمية الثروة السمكية.

- دفع أقساط التأمينات الاجتماعية لمدة 4 سنوات لصيادي شمال سيناء تعويضًا عن خسائرهم وقت العمليات الإرهابية باجمالي 52 مليون جنيه.

وتستهدف «بر أمان» تحقيق الريادة في استهداف ودعم عمال الصيد كجزء أصيل في العمالة غير المنتظمة والتمكين الاقتصادي وتمكين المرأة ومد شبكات الحماية الاجتماعية لهم، كما تعمل على ابتكار 5 مبادرات فرعية (إحلال وتجديد مراكب صيد - سداد مديونية التأمينات الاجتماعية عن بعض المستفيدين المتعثرين حيث تقوم الوزارة بتسديد نسبة نصف الاشتراك لكل مستفيد - توفير سيارات مبردة لجمعيات الصيادين لتحسين القيمة المضافة للمنتج - توفير خلايا شمسية - إنشاء مزارع سمكية مصغرة لتوفير الدخل للصيادين خلال فترات التعطيل وجار دراسة المقترح).

وتم تنفيذ مبادرة "بر أمان" على 4 مراحل، تضم المرحلة الأولى بحيرة الريان بالفيوم، وتشمل أيضًا بحيرات إدكو ومريوط والمنزلة، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح، في حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بمناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وإبشواي وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، أما المرحلة الرابعة فتشمل بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة.

FB_IMG_1672745651825
FB_IMG_1672745651825
الثروة السمكية التضامن الاجتماعي التأمينات الاجتماعية الاولى بالرعاية الحماية الاجتماعية التمكين الاقتصادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

رابط نماذج استرشادية للصف الخامس الابتدائي 2023

طوارئ فى مطروح لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

«الأهلى يحسم مصيره».. «الدستور» يكشف موعد رحيل فيريرا عن الزمالك

استعدادا لأعياد الميلاد.. محافظ الغربية يتفقد محيط كنيسة ماري جرجس بالسنطة

«الغردقة الدولي لسينما الشباب» يحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة

القبض على مسجل خطر وراء سرقة سيارة فى المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام