سقوط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة فى عابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي، مكون من شخصين، لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في عابدين.

وعُثر بحوزتهما على هاتف محمول مجهول المصدر، كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة، والدراجة النارية، وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.