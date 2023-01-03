حفل إطلاق وتوقيع رواية «أكاديمية الشحاتة الأنيقة» لمراد ماهر.. السبت

يستضيف مبنى قنصلية بوسط القاهرة، حفل إطلاق وتوقيع رواية "أكاديمية الشحاتة الأنيقة" للروائي والقاص مراد ماهر، السبت المقبل في تمام الرابعة والنصف مساء.

الرواية صدرت حديثًا عن دار الهالة للنشر والتوزيع وهي العمل التاسع لمراد ماهر والرواية الثانية في مشواره الأدبي.

تدور أحداث الرواية حول شاب وفتاة تجمعهما الظروف وتفاصيل حياتية معقدة لأن يتلاصق مصيرهما في مدينة ليس لهما فيها أهل ولا ذكريات، يمرا معًا منذ لحظات التلاقي الأولى بمفارقات متعددة أبرزها تكالب الشحاذين عليهما من كل صوب وفي كل مكان وبوسائل متعددة وأشكال مُبتكرة طلبًا للمساعدة.

غلاف الرواية

الشاب يقترح على رفيقته الجديدة فكرة غريبة انتابته فور قرائتهما خبر بالجريدة الرسمية بفتح باب التقدم لوزارة الاستثمار بأية فكرة شبابية قابلة للتنفيذ لا تخلو من الابتكار والربحية وخدمة المجتمع.

الفكرة في بدايتها كانت هزلية: "إنشاء أكاديمية لطالبي التضامن، وابتكار وظيفة جديدة في وظائف العاملين بالدنيا وهي طالب تضامن، تتطور الفكرة مع مرور الوعي بها والإيمان بتفاصيلها بالتفكير في إنشاء نقابة لطالبي التضامن الذين سيتم انتقائهم وتخرجهم من الأكاديمية، وكذلك مشفى عام هائل لعلاج الحالات القعيدة و المستعصية وغير القادرة على طلب التضامن".

أما عن مراد ماهر فهو كاتب وروائي وعضو نقابة المهندسين صدر له مجموعة قصصية بعنوان "سلك شائك" عن دار اكتب للنشر، "حواديت عيل عيل موكوس" عبارة عن حواديت قصصية شعرية بالعامية المصرية، وكتاب "ثورة الغضب.. صنع في مصر" عن دار اكتب، و"أولياء كاذبون" متتالية قصصية عن دار تويا، ورواية "حق اللاعودة" عن دار النيل العربية، وأخيرًا رواية "أكاديمية الشحاتة الانيقة عن دار الهالة.