الأولى بالشرق الأوسط.. أبرز المعلومات عن محطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي

بالتزامن مع افتتاح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، تستعرض "الدستور" أبرز 5 معلومات عن المحطة.

- أبرز المعلومات عن محطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي

تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة ألف متر مكعب يومياً تستخدم أحدث التقنيات فى المعالجة الثلاثية المتقدمة (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية) تبلغ تكلفة المحطة 8 ملايين دولار. أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط تخدم عمليات الإنتاج البترولى والحفاظ على البيئة وتحقق مخرجات مؤتمر المناخ COP 27.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد افتتحا أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول ، وتعد أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولى والحفاظ على البيئة.

وتحقق مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والذي عُقد بمصر بمدينة شرم الشيخ مؤخراً ، وتاتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كأحد الأولويات القومية التى تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.