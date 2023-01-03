الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمستهل تعاملات ثانى جلسات العام الجديد

البورصة المصرية
البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة صعودها لليوم الثاني على التوالي، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- ثانى معاملات العام الجديد 2023، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية على أغلبية أسهم السوق الكبرى والقيادية، تلك التي شهدت تحركات إيجابية منذ بدايات تعاملات أمس الإثنين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1%، ليصل إلى مستوى 15106 نقاط، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.66%، ليصل إلى مستوى 2692 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت0.91%، ليصل إلى مستوى 18308 نقاط، ما ساهم في ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.16% ليصل إلى مستوى 6226 نقطة.

وصعد المؤشر الذي يقيس أداء مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.6%، ليصل إلى مستوى 2893 نقطة، الأمر الذى ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، ليقفز بنسبة بلغت 0.7%، ليصل إلى مستوى 4288 نقطة.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات اليوم الثلاثا استمرار عمليات الشراء المؤسسية تحركات ايجابية منذ بدايات معاملات امس الاثنين لمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان

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وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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