الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب فى شوارع المرج

جثة
جثة

أمرت نيابة المرج الجزئية، الثلاثاء، بتشريح جثة شاب عثر عليها في الشارع، والكشف عن أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شاب في العقد الرابع من العمر بأحد شوارع منطقة المرج.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول يرتدي كامل ملابسه وتم نقلها إلى المشرحة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة الأهالي عثر جثة تشريح تحريات المباحث

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