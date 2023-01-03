الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على رئيس جمعية خيرية مشنوقا

جريدة الدستور

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة رئيس جمعية خيرية داخل مقر الجمعية نطاق مدينة فاقوس.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من قسم شرطة فاقوس، يفيد ببلاغ من ربة منزل بعثورها على شقيقها جثة هامدة داخل مقر جمعية خيرية يعمل رئيسا لها بنطاق مدينة فاقوس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بقسم شرطة فاقوس، إلى موقع البلاغ لإجراء الفحوصات والتحريات اللازمة، وتبين العثور على جثمان" ياسر. إ"، 65 عاما، رئيس جمعية خيرية بمدينة فاقوس، جثة هامدة ادعاء حادث شنق بحبل.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى يتولى أعمال جمعية خيرية بمدينة فاقوس، ويعود لمنزله بعد الانتهاء من عمله ليلا، وليلة أمس، تأخر عن موعده المعهود عنه، فذهب أحد أفراد أسرته للأطمئنان عليه فوجده جثة هامدة ومشنوقا بحبل، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مديرية أمن الشرقية جثة جمعية خيرية فاقوس

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