الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكى: مصر تسعى لتصبح الدولة الأكثر ترحيبا بالسائحين فى 2023

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أكد تقرير امريكي، أن مصر تعزز مكانتها كواجهة دولية تنافسية ونقطة جذب رئيسية تعد الأكثر ترحيباً بالسائحين في عام 2023.

 

وذكر موقع "ترافل أوف باث" الأمريكي المعني بالسفر الدولي، أن مصر طورت بالفعل بنية تحتية سياحية قوية، واستثمرت في صناعة السياحة عبر مشروعات كبرى (منها العاصمة الإدارية) تهدف لخلق تجربة أكثر سلاسة للسياح وتقليل الازدحام المروري في القاهرة.

 

وأكد التقرير أن مصر تريد أن تهز صورتها عن الأهرامات والفراعنة فقط، وأن تصبح وجهة دولية تنافسية تقدم للزوار مجموعة من المتاحف والمعالم الثقافية والمطاعم الفاخرة وحياة العمل الجذابة والحياة الليلية للاختيار من بينها.

 

وأشار إلى أن  الدولة حاليًا تقوم ببناء عاصمة جديدة يقال إن تكلفتها حوالي 59 مليار دولار وسيتم افتتاحها في عام 2023  تقع العاصمة الجديدة على بعد 28 ميلاً شرق القاهرة ويتم بناؤها على الصحراء ، بحجم يعادل سنغافورة.

 

ومن المتوقع أن يستوعب 6.5 مليون شخص عند اكتماله، وقد التزمت الحكومة بتخصيص 15 مترًا مربعًا من المساحات الخضراء للفرد، مع مساحات خضراء مزروعة ضعف.

 

وستحتوي المدينة أيضًا على برج يبلغ ارتفاعه 1،293 قدمًا ، والذي سيكون أطول مبنى في إفريقيا ، بالإضافة إلى حديقة ترفيهية جديدة من المتوقع أن تكون أكبر من ديزني لاند، وهرم كريستالي.

 

وأضاف التقرير: “تهدف المدينة الجديدة إلى تقليل الازدحام المروري في العاصمة الحالية لمصر من خلال نقل الكثير من سكان إدارتها إلى العاصمة. هذا من شأنه أن يخلق تجربة أكثر سلاسة للسائحين للتجول في القاهرة مع ازدحام أقل ، خاصة وأن الزوار يواصلون النمو بوتيرة سريعة”.

 

واختتم التقرير أن مصر شهدت هذا العام ما يقرب من 5 ملايين زائر في بداية العام، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 85٪ مقارنة بالعام الماضي مما يثبت أن المزيد والمزيد من المسافرين يعتبرون مصر وجهة سفرهم.

الازدحام المروري العاصمة الإدارية العاصمة الجديدة المساحات الخضراء تقرير أمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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