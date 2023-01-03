في حد بيحب مراته!.. خلاف بين الفنان دياب وزوجته بسبب مشهد من مسلسل كل أسبوع حكاية

أثار مشهد للفنان دياب مع الفنان صلاح عبدالله من مسلسل "كل أسبوع حكاية" من الحكاية الأولى "في التاكسي".

وظهر الفنان دياب بشخصية "رشدي" سائق تاكسي ويركب معه الفنان صلاح عبدالله. وخلال الحديث بينهما يقول صلاح عبدالله إلى دياب: " أنت بتحب مراتك يا رشدي؟'. ليرد ياب: هو في حد بيحب مراته.

لكن هاجر الأيباري زوجة دياب في الحقيقة دخلت الخلاف بينهم ونشرت صورة الحديث مع صلاح عبدالله وعلقت عليها: بتقول إيه يا حبيبي؟

وعلى الرغم من تعليق دياب الذي قال: " ده تمثيل"؛ إلا أنها ردت عليه وقالت: ".لا نبقى نشوف بنقول إيه علشان منزعلش من بعض".

وتفاعل الجمهور مع الخلاف بين دياب وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي وتحول مشه. التمثيل إلى "خناقة زوجية".

يذكر أن دياب بطل الحكاية الأولى من مسلسل كل أسبوع حكاية وهي حكاية «في التاكسي»، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، المسلسل من بطولة دياب، وأيتن عامر، وصلاح عبدالله، وجميل برسوم، وصبري عبدالمنعم، ولطيفة فهمي، ومحمد علي رزق، ورشا سامي، ومحمد كيلاني، وكارولين عزمي، ومونيكا الفونس، وهنا يسري، وهشام الشاذلي، ونضال الشافعي، ونجلاء بدر، وإنجي شرفً ودعاء الحكم، وأحمد بسيم.

ويعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، وفي الحادية عشرة مساء على قناة CBC دراما.