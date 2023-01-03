أوكرانيا تعلن ارتفاع قتلى الروس لأكثر من 107 آلاف جندى منذ العملية العسكرية

أعلنت أوكرانيا ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 107 آلاف و440 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.. بينما أعلنت منطقة زاباروجيا، قصف القوات الأوكرانية، مباني سكنية في مدينة (فاسيلييفكا).



في الإطار.. أعلن الجيش الأوكراني- وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية،- ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 107 آلاف و440 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 720 جنديا قتلوا، أمس الأحد.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3031 دبابة، و6 آلاف و93 من المركبات المدرعة، و2027 من النظم المدفعية، و423 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و213 من أنظمة الدفاع الجوي، و283 طائرة، و269 مروحية، و16 سفينة حربية، فضلا عن 1836 طائرة بدون طيار، و4 آلاف و725 من المركبات وخزانات الوقود.