الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام

وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من أن الصمت الدولي على سياسة وإجراءات حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة سيشجعها على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام.

 

وطالبت الوزارة، في بيان صحفي، بخطوات دولية كفيلة بحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، ودعم الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الهادف لحماية فرصة إحياء عملية السلام، ووضع حد لإفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.

 

وأكدت الوزارة أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية يشجع الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ سياستها الاستعمارية التوسعية بما تحمله من مخاطر حقيقية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، بما في ذلك استهدافها بالضم التدريجي الصامت للمناطق المصنفة (ج)، وتصعيد عملياتها التهويدية لتكريس ضم القدس الشرقية المحتلة وتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في مقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

 

وأشارت "الوزارة" إلى أن المواقف الإسرائيلية المعلنة والمعادية للسلام، تختبر جدية المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته واحترام قراراته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

أكرم القصاص: «صوتك مسموع» من المبادرات المهمة فى حل شكاوى واستغاثات المواطنين

مفاجآت جديدة فى وفاة زوجة عبدالله رشدى

هشام الحلبى: أوكرانيا تستخدم الطائرات التجارية فى إلقاء متفجرات على مواقع روسية

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 3 يناير 2023

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام

أستاذ علم الأمراض: بريطانيا تفرض الجرعة الرابعة من اللقاح لمواجهة متحور أوميكرون الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022